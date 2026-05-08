エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニターの新モデル『MAG 256F E20』を5月中旬以降に発売する。 【画像あり】『MAG 256F E20』の前面・背面 本製品は、高いゲーミング性能とコストパフォーマンスを特長とする『MAG』シリーズの新ラインナップ。24.5インチ・フルHD解像度の画面サイズに、200Hzの高リフレッシュレートと応答速度0.5ms（GTG、最小値）を実