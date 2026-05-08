名古屋・栄の商業施設「名古屋パルコ」の南館が、来年2月末で営業を終えることになりました。 【写真を見る】｢名古屋パルコ｣南館 来年2月に営業終了 跡地は｢今後検討を進める｣ 西館･東館は営業継続 栄の商業施設 名古屋パルコ南館は、1998年にオープン。地上10階、地下1階のビルにファッション関連の店舗や楽器店など15のテナントが入っていますが、パルコによりますと、来年2月末で営業を終えることが決まりました。 西