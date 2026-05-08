カンタスグループは、中東情勢に伴う燃油費の高騰を受けた運航能力の変更を、7月から9月にかけても継続する。欧州路線では、一部機材をオーストラリアとヨーロッパを結ぶ路線に振り向ける。パース〜ローマ線の追加便の運航を10月末まで継続する。シドニー〜パリ線は8月より予定通り週3往復に戻し、シンガポール経由での運航を継続する。これらの変更により欧州向けの座席数は週2,000席増加する。一方、シドニー〜ベンガルール線は8