靴下って消耗品だから、つい無難なデザインばかり選びがち。でもセリアには、思わず二度見したくなるユニークなデザインがそろっています♡ぱっと見は普通のカラーソックスなのに、よく見るとクスッと笑えるキャラクターの姿が！靴を履けば柄が隠れるので、派手なアイテムはちょっと…という人でも取り入れやすいですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：婦人ショート丈 フロント 臓器ちゃん価格：￥110（税込）サイ