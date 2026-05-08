まな板や鍋のふたを立て掛けるためのホルダーは、置き型だと倒れそうなのがネック…。掃除もしにくいので、浮かせて使えるタイプを探していたところ、ダイソーで賢いホルダーと出会いました！強力な吸着シートで浮かせて設置できる、すっきりとした見た目の優秀ホルダー。本体は取り外しが可能で、お手入れも楽ちんです◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：まな板＆鍋ふたホルダー（強力吸着）価格：￥770（税込）耐荷重：1