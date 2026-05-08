ファッションとメイクアップは、常に密接に関わり合いながら発展してきました。しかし今回、CFCL と SHISEIDO が取り組んだプロジェクトは、単なる色彩の共有にとどまりません。Courtesy of CFCLCFCLは、色の組み合わせを自由に選んで仕立てるオーダーサービス「Personal Edition “Signature”」において、SHISEIDOとのコラボレーションによる限定カラーパレットを、2026年5月6日から7月31日まで展開します。今回のコラボレーショ