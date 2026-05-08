1700kmの奥地にあるシャイコフカ飛行場へ攻撃ウクライナ国防省は2026年5月2日、ロシア軍のSu-57およびSu-34戦闘機を攻撃した証拠とされる画像を公開しました。【動画】攻撃の証拠？ ウクライナ軍が公開した滑走路の様子この画像公開に先立ち、ウクライナ軍は4月25日、無人航空機（UAV）により、ロシア領内約1700kmの奥地にあるシャイコフカ飛行場に駐機していた複数のSu-57およびSu-34戦闘機を攻撃したと発表していました。