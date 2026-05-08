アトラシアンは日本時間5月7日10時31分に、ビジネスツール「Trello」を始めとする複数のAtlassianサービスで問題が発生していると明かした。 発表時点で影響を受けているサービスは、「Trello」をはじめとする5つ。ステータスはいずれも「Degraded Performance（パフォーマンスの低下）」となっている。 Trello.com API Atlassian Support - Support Portal Atlass