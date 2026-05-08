美肌や日焼け後のケアなど、美容面で注目されているトマト。なかでもミニトマトは、トマトに比べてビタミンAやビタミンC、リコピンなどが豊富に含まれています。ミニトマト・トマトの持つ美容パワーや、ミニトマトの魅力、おすすめレシピを紹介します。【関連記事】知っておきたい！血管がキレイになる食事法とはミニトマト・トマトの美容にうれしい働きミニトマトやトマトに含まれる栄養素や成分には、美容面でうれしい働きが期