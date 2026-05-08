グラウンド上で結果を出し、声価を高めているラッシング(C)Getty Images群雄割拠のメジャーリーグで研鑽を積んでいる25歳は、時に粗暴な振る舞いも見せてしまう。ドジャースのダルトン・ラッシングだ。今シーズンから完全にメジャーロースターに定着し、正捕手のウィル・スミスと併用される形での出場が続いているラッシング。ここまで19試合で、打率.328、7本塁打、17打点、長打率.714、OPS1.124と自慢の打力を発揮している。