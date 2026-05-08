ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が好調だ。７日（日本時間８日）は試合はなかったが、５月に入っての６試合はすべて安打を放つなど５本塁打をマークし、通算本塁打数は２ケタ１０本に到達した。そんな中で、米大リーグ公式サイトのマイク・ペトリエロ記者がその好調の裏に、打席での立ち位置が関係していると指摘した。同記者は岡本の打撃データを分析。打席での立つ位置が変わったのは４月１８日（同１９日）の敵地で