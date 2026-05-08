ギネスワールドレコードズの公式サイトは８日、車いすテニスの男子シングルスで２４年パリ・パラリンピック金メダリスト、小田凱人（東海理化）が新たに４つのギネス世界記録が認定されたと発表した。これで、史上最年少で四大大会（グランドスラム）制覇など８個の最年少記録保持者となった。小田の２０歳の誕生日（８日）に合わせて発表された。