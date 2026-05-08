スポルティングに所属する日本代表MF守田英正にリーズ移籍の報道が出ている件について、現地時間7日にリーズの地元メディア『ヨークシャー・イブニングポスト』が否定的な見解を示した。守田は、1995年5月10日生まれの30歳。2022−23シーズンからスポルティングでプレーしており、中盤の要として公式戦通算163試合に出場している（11ゴール16アシスト）。スポルティングとの契約が今年6月30日で満了を迎えることもあり、守田