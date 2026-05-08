10日開催の『RIZIN.53』で平本蓮と対戦する皇治が、ABEMAオリジナルコンテンツ『バラ散歩』にゲスト出演した。上京当時に練習拠点としていたジムや行きつけの店、思い出の地をめぐりながら、幼少期から格闘技人生、そして平本との一戦に向けた胸中まで、その“生き様”に迫った。【動画】皇治「ビックリするわ!?」13年付き合った元カノのサプライズにタジタジ…平本戦への覚悟も語る今回の『バラ散歩』最大の衝撃は、皇治が