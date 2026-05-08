商船三井は8日、ホルムズ海峡を4月に通過した同社関連の液化石油ガス（LPG）タンカーなど3隻の通航料は支払わなかったと明らかにした。イランは海峡を通航する船に通航料を要求しているとされるが、商船三井はこれまで、支払いの有無を公表していなかった。商船三井の担当者は船が通過できた理由は回答しないとした上で「国際法や国際的なルールに基づいて航行の自由が担保されるべきだ」と話した。今後も通航料は支払わない方