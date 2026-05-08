富山県で、高校生だった実の娘に性的暴行を加えた罪に問われた父親が5月7日までに上告せず、懲役8年の判決が確定しました。 富山県黒部市の元会社役員・大門広治被告（54）は2016年、高校生だった娘の福山里帆さんが抵抗できない状態と知りながら、性的暴行を加えた罪に問われていました。 これまでの裁判で大門被告は無罪を主張してきましたが、富山地裁は去年、「娘の人格を無視した卑劣な犯行」として懲役8年の判決を言い渡し