ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が8日までに自身のインスタグラムを更新。親友の美人女優との2ショットを公開した。「親友の眞嶋優@yu_mashimaとたくさん会えてハッピーな3日間でした！海外と日本両方で頑張ってるましまに刺激を受ける日々です。これからも一緒に頑張れたら嬉しいな！」と、女優の眞嶋優（28）とのショットをアップした。この投稿にフォロワ