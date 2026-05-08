ラージョ・バジェカーノを率いるイニゴ・ペレス監督が、7日のストラスブール戦を振り返った。同日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。マドリードの下町から見る夢物語は、ついに最終章のページが捲られた。ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）ノックアウトフェーズの準決勝2ndレグが7日に行われ、ラージョ・バジェカーノはストラスブールと敵地で対戦。先の1stレグで1−0と先勝したロス・フランヒロホスは、手配したチャ