モデルの冨永愛（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。パートナーである俳優の山本一賢への感謝をつづった。【写真】出産を発表した冨永愛のお相手の俳優・山本一賢冨永はきのう7日、第2子の出産を報告。赤ちゃんの両足の写真を添えて「皆様へ 無事、出産できましたことをここにご報告します」と、写真を添えて発表。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートに