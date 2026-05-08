福島県の磐越自動車道で高校生など21人が死傷した事故で、マイクロバスを運転していた男は、「居眠り運転はしていない」という趣旨の供述をしていることがわかりました。過失運転致死傷の疑いで逮捕された、新潟県胎内市の無職・若山哲夫容疑者（68）は6日、磐越道の上りで運転するマイクロバスをガードレールなどに衝突させ、乗っていた高校生の稲垣尋斗さん（17）を死亡させたほか、17人に重軽傷を負わせた疑いです。捜査関係者