麻疹ウイルスの電子顕微鏡写真（米疾病対策センター提供）国立健康危機管理研究機構は8日、全国の医療機関から4月20〜26日に報告された、はしかの患者数（速報値）は68人で、1月からの累計が436人になったと明らかにした。計744人と過去10年で突出して多かった2019年の同時期に迫るペースで増えている。25年は計265人（暫定値）で、既に大幅に上回っている。1週当たり68人は今年最多。今年の患者は10〜30代が74％を占めている