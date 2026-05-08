日本相撲協会は8日、夏場所（10日初日、東京・両国国技館）を初日から休場した横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）の診断書を公表し「左肩腱板（けんばん）損傷約1カ月間の加療を要す」だった。春場所を途中休場した大の里は春巡業も途中で離脱。場所前の調整も関取との稽古ができず調整遅れを指摘されていた。休場は23年夏場所の初土俵以来3度目で、初日からの休場は初。師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は「なかなか