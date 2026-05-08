モデルでタレントのpeco（30）が8日、Xを更新。女子児童に声掛けを行った出来事についてつづった。pecoは愛犬と散歩中に、小学校低学年と見られる通学中の女子児童と遭遇。その女子児童は「ランドセルでスカートの後ろがめくれあがって」いたため、声を掛けようとするも「ひとりで歩いてたし、周りにわたし以外おらん道やったし、きっと知らない人と話したらあかんと教わってるやろうから突然話しかけたらこわい思いさせちゃうかな