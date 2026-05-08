俳優の谷花音さんが5月7日、自身のインスタグラムを更新。調理師免許を取得したことを報告しました。【写真を見る】【 谷花音 】調理師免許取得を報告「2年間大学と専門学校のダブルスクールでした！！」賞賛の声続々5月4日に22歳の誕生日を迎えたばかりの谷さんは「じゃーーーん！！！調理師免許取得！！」と綴り、額縁に入れた『調理師免許証』を手にした画像を投稿。 続けて「実は実は、、、2年間大学と専門学校のダブル