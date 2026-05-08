ABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」の最終回が7日、配信された。ロケ最終日に修羅場を迎えたシーンがあった。同番組は「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日から沖縄でロケを敢行。最終日に修羅場が待ち受けていた。それぞれが前日までにデートを終え、迎えた最終日の朝。告白までの時間、前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が思いの丈を語ろうと提案。「