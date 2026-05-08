奥能登地域に建設が構想される新病院に関する検討会が7日、石川県庁で行われ、県側は自治体が要望している分べん機能の導入に慎重な姿勢を示しました。検討会には、奥能登の4市町の市長や町長、病院長らが出席しました。7日は、新病院の産科医療の体制が議題となり、市長らは「若い人たちに安心して暮らしてもらいたい」などとして、分べん機能の導入を強く求めました。 これに対して石川県側は、医療従事者が不足し、母子の