『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の日本最速“前夜祭”上映が開催されることが決定した。公開前日の2026年5月21日（木）19時より、全国5都市7劇場で一斉上映される。 本作は、2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、7年ぶりに映画館で公開される「スター・ウォーズ」最新作。5月22日（金）の日米同時公開を前に、