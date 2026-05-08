石川県輪島市の寺院から銅板などを盗んだとして、スリランカ国籍の男2人が窃盗などの疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、スリランカ国籍で無職の30歳と29歳の男の容疑者です。2人は4月24日、輪島市内の寺院から鬼板1個と銅板一式を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、輪島市内での職務質問で車内にバールを隠していたとして男1人を現行犯逮捕。その後、車内から鬼板や銅板などを発見し、犯行を特定したとい