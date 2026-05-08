バンダイ ライフスタイル事業部では、バンダイが運営する化粧品ブランド「CreerBeaute(クレアボーテ)」より、3Dネイルパーツ「きゃらねいるぱーつ」の新商品(各990円・付属数6パーツ)を9月21日より全国のバラエティストア、ドラッグストア、コンビニエンスストア、バンダイナムコ Cross Store内ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ等で順次販売開始する。なお、一部商品は8月上旬よりファミリーマート一部店舗にて先行発