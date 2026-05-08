米ＣＢＳスポーツ（電子版）は６日（日本時間７日）、「今季ここまでの?大胆予想?」特集の中で、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が「ＭＶＰとサイ・ヤング賞を同時受賞する」という大胆予想を深掘りし、現時点の成績なら「両方受賞も十分可能」と伝えた。過去１１人しか達成していない偉業だ。大谷は６試合に先発し、防御率０・９７はメジャートップだ。「防御率ベースで見れば、大谷はナ・リーグ投手陣の中で頭ひとつ抜けて