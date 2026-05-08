【東宝大怪獣シリーズ FAVORITE SCULPTORS LINE デスギドラ】 8月発売予定 価格：44,000円 プレックスはプレミアムバンダイにてフィギュア「東宝大怪獣シリーズ FAVORITE SCULPTORS LINE デスギドラ」を8月に発売する。価格は44,000円。5月8日12時より予約開始。 本商品は1996年の映画「モスラ」に登場したデスギドラがモチーフとなっている。ガレージ