まさに“超豪華ラインナップ”が誕生した。映画『ハンサム・ガイズ』で型破りな演出力を証明したナム・ドンヒョプ監督の新作『庭師たち』（原題）が、俳優ソン・ガンホ、ク・ギョファン、ソン・スンホンをはじめとする豪華なキャストを確定させ、本格的な撮影に突入した。【写真】ソン・スンホン、ファンの結婚式に参加去る5月7日、配給会社CJ ENMと制作会社ハイブメディアコープによると、映画『庭師たち』は、4月29日に主要キャ