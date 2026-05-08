aespaがG-DRAGONとの圧倒的なシナジーを予告し、カムバックへのカウントダウンに突入した。aespaは5月29日に2ndフルアルバム『LEMONADE』の発売を控えている。これに先立ち、11日午後6時に先行公開曲『WDA（Whole Different Animal）』をリリースする。【話題】G-DRAGON、カリナのインスタに「いいね」先行公開曲『WDA』には、K-POP界を代表するアーティストG-DRAGONがフィーチャリングとして参加することが発表され、発売前から大