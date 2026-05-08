元ZEROBASEONEのメンバーが合流したボーイズグループAND2BLE（アンダブル）が、感覚的かつ洗練されたビジュアルで、デビューアルバムへの期待を一気に高めた。AND2BLEは5月7日、公式SNSを通じて、1stミニアルバム『Sequence 01：Curiosity』の「Unnatural」バージョン個人コンセプトフォトを公開した。【写真】ジャン・ハオ、渋谷出没SHOT「彼氏感えぐい」公開された写真の中でメンバーたちは、柔らかなニュートラルトーンのスタイ