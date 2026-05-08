「毎月新しい顔になっていると言われることを、率直にどう思う？」そんな質問に、aespaのジゼルは笑って返した。【写真】「一瞬、誰かと…」ジゼルに心配の声5月7日に行われたインスタライブで、ジゼルは外見をめぐるコメントについて問われ、「おもしろい。だって、不可能に近いことを信じているみたいだから」といった趣旨の言葉を残した。要するに、毎月のように顔が変わるという見方を、本人が軽やかに否定したわけだ。この返