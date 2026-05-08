市販されなかったデザインオランダのAutoforma社は、1995年に登場したアウディの『TTSロードスター・コンセプト』へのオマージュとなるレストモッドモデルを公開した。市販車ではなく、コンセプトカーに着目した点が特徴だ。【画像】1995年のアウディTTSロードスター・コンセプトを忠実に再現！【Autoforma TTSを詳しく見る】全9枚TTSロードスター・コンセプトは、初代TTロードスターの発売に先駆けて登場したもので、最小限の変