映画コメンテーターの有村昆が3日、自身のインスタグラムを更新。納車を報告し、新しい愛車をお披露目した。【写真】「かなり完成度高いなと感じます」新たな愛車SUVとの2ショット披露の有村昆有村が購入したのは、テスラの新型SUV『モデルY Juniper（ジュニパー）』。以前の愛車はテスラの『モデル3』で、テスラ→テスラへの乗り替えとなった。自身のYouTubeチャンネルでは、「テスラ『モデルY』ジュニパー買っちゃった！良