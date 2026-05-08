元アイドリング!!!のメンバーでタレント・横山ルリカ（34）が、自身のXを更新。名馬・ウインドインハーヘアとの2ショット写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。【写真】カメラ目線（笑）横山ルリカ＆名馬ウインドインハーヘアの密着2ショット関連番組にも出演し、競馬好きで知られる横山は、今回Xで「今週は撮影でノーザンホースパークへ同じ91年生まれの偉大なるマザーウインドインハーヘア母さん」と2ショット