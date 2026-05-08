ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交の罪などに問われているお笑いトリオ・ジャングルポケットの元メンバー・斉藤慎二被告（43）の第3回公判が8日、東京地裁で開かれた。事件が発生した番組の関係者の証人尋問が行われ、事件を知った当時の心境を語った。【写真】初公判で無罪を主張した元ジャンポケ・斉藤慎二この日は、番組のディレクターが、事件当日行われたロケの詳細やキャスティングの経緯などを語っ