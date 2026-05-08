8日朝早く、福井県美浜町にある関西電力・美浜原発3号機の高圧タービンで蒸気漏れがあり、原子炉が手動停止されました。関西電力や福井県によりますと美浜原発3号機で8日午前4時8分に警報が鳴り、原子炉建屋に隣接する建屋内の高圧タービン周辺から蒸気が漏れているのを運転員が監視カメラで発見しました。原子炉はこの15分後に手動で停止されました。漏れた蒸気に放射性物質は含まれておらず、周辺への影響はないとしています。県