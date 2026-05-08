東京証券取引所8日午前の東京株式市場は日経平均株価（225種）が反落し、前日終値からの下げ幅は一時600円を超えた。米国とイランの戦闘終結に向けた協議を巡る不透明感が強まり、投資家心理を冷やした。平均株価が前日に急伸して過去最高値を更新した反動から、利益確定の売りも出た。午前終値は前日終値比659円72銭安の6万2174円12銭。東証株価指数（TOPIX）は38.61ポイント安の3801.88。米国とイランがホルムズ海峡周辺で