福島県郡山市の磐越自動車道で高校生２０人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、男子生徒１人が死亡した事故で、福島県警は８日、ドライバーを紹介し、バスを手配した新潟県五泉市のバス会社「蒲原鉄道」を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）の疑いで捜索した。バスの手配を巡っては、依頼した私立北越高校（新潟市中央区）と同社で説明が食い違っている。県警の捜査員は８日朝に同社の事務所を捜