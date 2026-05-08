浙江省徳清県にある浙江省トキ救護保護基地で5月6日、トキのヒナが孵化（ふか）しました。その結果、同県に生息するトキの個体数は1000羽に達しました。このことはまた、中国南部におけるトキ保護活動が新たな進展を遂げたことを示すものです。基地の飼育員によると、ヒナは5月5日午前7時40分に卵をつつき始め、約23時間をかけて6日午前6時41分に殻を破って生まれました。体重は約48．3グラムで、健康状態は良好です。トキは「東方