創業100年を迎えた京都の老舗「スター食堂」で、1935年に発行されたサービスマニュアルが見つかった。その内容は、現代の飲食サービスにほぼそのまま通用するほど洗練されているという。スター食堂社長・西村裕行氏に聞く。【写真】1935年に発行されたマニュアル「サービス・リーダー」なお、表紙のタイトルが「サービス」と表記されているのに対し、本文は「サーヴィス」と表記されている。引用するにあたって、漢字表記は現代に