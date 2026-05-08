「お散歩してきました。たのしかったです」【写真】おおお、歩いてる歩いてる…！笑そんなコメントが添えられた愛犬の写真が話題です。写っているのは、「ビノ」くん（4歳・男の子）。兄犬の「ルンタ」くん（6歳・男の子）と並んで、楽しそうに散歩する様子が収められています。すたすたと歩くルンタくんの横で、ビノくんはなんと二足立ち。角度によってはステップを踏んでいるようにも見えるほど、見事な“歩きっぷり”を披露して