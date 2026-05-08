4月29日の試合に勝利し、ONEフライ級キックボクシング暫定世界王座を獲得し、現役を引退した武尊さんと俳優の川口葵さん夫妻によるInstagramアカウント「世川家の日常」は5月7日、投稿を更新。夫婦の旅行ショットを公開しました。【写真】武尊＆川口葵夫婦の旅行ショット「2人が幸せそうで幸せ」同アカウントは「現役お疲れ様旅行」とつづり、4枚の写真を公開。青空の下で肩を並べる2人の笑顔のショットや、飲食店でグラスを持つ姿