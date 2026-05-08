自宅の1階にある、全長5メートルの大型水槽。その中を、メコンオオナマズやアロワナなどの大型魚が悠々と泳いでいます。まるで水族館のような自宅の様子を紹介した動画がThreadsに投稿されると、「じ、自宅？！」「凄すぎです」と驚きの声が寄せられました。【写真】全長5メートルの大型水槽で泳ぐ巨大熱帯魚たち投稿したのは、ペットとして魚類を飼育しているikkiさん（@ikki1219）。ikkiさんの自宅は10年前、「大水槽のある家」