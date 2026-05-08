中国北京市内で開催された北京モーターショーの会場を玄雨（シュエン・ユー）が紹介する。北京モーターショーは4月24日に開幕し、5月3日に閉幕した。会期10日間で延べ128万人が来場し、そのうち海外来場者は6万5000人に達し、いずれも過去最高を記録した。今回の北京モーターショーの総展示面積は38万平方メートルに及び、中国、米国、ドイツ、ロシア、フランスなど21の国と地域から、自動車メーカーやサプライチェーン、先端技術