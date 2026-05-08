金利の高い預け先というとネット銀行を思い浮かべがちですが、地方銀行のインターネット支店でも魅力的な条件の商品がたくさんあります。「遠方の銀行は使いにくそう」と感じるかもしれませんが、インターネット支店は、口座開設から預け入れまでスマホで完結できるので、不便を感じることはないでしょう。今回は、100万円を1年間預けた場合にどのくらい利息がつくのか、最新の金利をもとに比較してみましょう。※金利は2026年5月1