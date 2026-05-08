ラインナップ拡充後のレックスへの反響2025年にハイブリッドモデルと4WDモデルが追加されたスバル「レックス」。ラインナップが大幅に強化されましたが、現在の販売店ではどのような反響が寄せられているのでしょうか。改めて振り返ります。【画像】これがスバルの「“最小”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）レックスは1972年に「SUBARU R-2」がフルモデルチェンジされ、初代レックスとして誕生しました。以降3代目まで軽